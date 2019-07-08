Адаптивная верстка хеадера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок261 просмотр

Макет в фигме

https://www.figma.com/file/XKxMgFkizOlLbZD95uqnyX/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81-(Copy)?node-id=220%3A350

Надо верстать на bootstrap 4 (адаптивна на 100%) для 3 экрана деск, таб и моб.

Также есть 2 dropdown меню.

Все есть в исходнике.

Надо до вечера сверстать

BootstrapFigmaNode.js
6 лет назад
Vardan777
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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