Верстка и натяжка главной страницы на Битрикс.

Необходимо сверстать главную страницу и натянуть ее на Битрикс. Макет в приложении. ПСД есть.

Условия такие. Пробная версия Битрикса, любая, где есть корзина, цены и каталог. 1500 за верстку, 1500 за натяжку. Плачу сразу после сдачи вёрстки и в конце.