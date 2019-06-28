Приветствую. Нужна адаптивная вёрска, макеты - https://www.figma.com/file/vKVTEr3LEve4vlh05TbSrn/sushi__catalog__2?node-id=0%3A1 Верстку главной страницы нужно сделать с такими же эффектами как тут http://baltazaristanbul.com/ Заявку начинайте с "sushinroll", так же прикрепите свои лучшие работы, сроки ...
Верстка и натяжка главной страницы на Битрикс.
Необходимо сверстать главную страницу и натянуть ее на Битрикс. Макет в приложении. ПСД есть.
Условия такие. Пробная версия Битрикса, любая, где есть корзина, цены и каталог. 1500 за верстку, 1500 за натяжку. Плачу сразу после сдачи вёрстки и в конце.
Заявки фрилансеров
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