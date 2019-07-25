Верстка макета сайта из Figma

Александр - очень ответственный, требовательный и адекватный заказчик. На этапе согласования обсудили все детали по макетам и ТЗ, в работе придерживались договоренностей. Проверка проводилась быстро, даже в позднее вечернее время. Оплата по всем этапам осуществлена в полном объеме. Совместной работой доволен, к сотрудничеству рекомендую!