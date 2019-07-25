Верстка макета сайта из Figma

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Завершен24 заявки420 просмотров

Добрый день!

Нужно сверстать кросбраузерно, валидно, блочно страницы сайта

3 разрешения (десктоп, мобайл, планшет). 

Страницы тут https://www.dropbox.com/sh/wcmf751wl1qk9vt/AACHUXRtoRMWE9yrP_vlZmMwa?dl=0

Предлагайте цены и сроки. Портфолио по верстке также кидайте ссылками.

ЗЫ: Рассмотрю также комплексно специалистов верстка+натяжка на cms

Figma
6 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$250
7 дней
Escrow
Антон сверстал макет и натянул на движок. Верстка правильная, иконки в svg и тд. Все правки вносил без проблем, очень быстро. Сотрудничество в целом доволен. Рекомендую как грамотного спеца по верстке.
Александр - очень ответственный, требовательный и адекватный заказчик. На этапе согласования обсудили все детали по макетам и ТЗ, в работе придерживались договоренностей. Проверка проводилась быстро, даже в позднее вечернее время. Оплата по всем этапам осуществлена в полном объеме. Совместной работой доволен, к сотрудничеству рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад