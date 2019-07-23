Оптимизировать(сверстать) сайт Wordpress под мобильный телефон

Юрий отличный заказчик, очень приятно было работать, по непредвиденным обстоятельствам пришлось уехать за город на несколько дней, к чему Юрий отнесся с пониманием, очень рекомендую как ответственного и надежного заказчика с которым можно смело работать по пост-оплате! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!