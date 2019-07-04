Доработка адаптации сайта

Сайт delc.ru

Задачи:

1. Адаптировать сайт под ВСЕ расширения экрана. То есть, если плавно изменять размер браузера, верстка всегда будет адаптивной. Сейчас там есть адаптация под несколько размеров. Нужно сделать для всех размеров. Все страницы сайта

2. Если браузер изменить до самого маленького, а потом расширить, с верхним меню творится ад - исправить (рис. Л0)

3. Добавить отступы согласно картинке (Л01) - для разрешений свыше 800 10px, меньше 800 3px. Добавить везде, кроме тех элементов, что отмечены стрелочками на картинке (на картинке написано). Отступы должны быть для всего сайта

Особенности: система Umi.CMS, шаблонизатор xslt. Верстальщиков почти не касается. Пути к файлам шаблона дам.