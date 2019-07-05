Вёрстка блока в моб версии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок278 просмотров

Пример товара: Детский Матрас Fanta Italflex,160х80 см - купить в Киеве, Украине - kindersvit.ua

Суть проблемы: Блок плохо себя ведет на мобильной версии, надо поправить верстку: http://joxi.ru/L21jL45iRJoQ9A

Верстка данного блока происходит непосредественно в блоке плагина: https://kindersvit.ua/webasyst/shop/?action=produc… , на двух вкладках - http://joxi.ru/E2pkvX3F71kL8m 

CSSWebasyst
6 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
ответственный исполнитель. мастер своего дела. всем рекомендую
Задача поставлена прекрасно, оплата точно в срок, много способов коммуникации, и что не мало важно - понятно, что заказчик имеет в виду. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад

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