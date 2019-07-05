По макету psd и прототипу выполнить верстку страниц 11 страниц сайта. Полное ТЗ вышлю по запросу. Базовые требования · Верстка должна полностью соответствовать дизайну сайта. · Крайне важно, чтобы сайт загружался быстрее, ...
Вёрстка блока в моб версии
Пример товара: Детский Матрас Fanta Italflex,160х80 см - купить в Киеве, Украине - kindersvit.ua
Суть проблемы: Блок плохо себя ведет на мобильной версии, надо поправить верстку: http://joxi.ru/L21jL45iRJoQ9A
Верстка данного блока происходит непосредественно в блоке плагина: https://kindersvit.ua/webasyst/shop/?action=produc… , на двух вкладках - http://joxi.ru/E2pkvX3F71kL8m
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