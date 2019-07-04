Небольшие правки в html сайте

Суть задачи указана в заголовке. Есть сайт на Тильде - https://podolog-spb .ru/, нам нравится его исполнение, необходимо его повторить на нашем аккаунте в Тильде. Целиком копировать не обязательно, нужны только: 1. Главная страница 2. Услуги ...