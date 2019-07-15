Сделать сайт на Tilda, повторив 1к1 другой проект сделанный на Tilda

Суть задачи указана в заголовке. Есть сайт на Тильде - https://podolog-spb .ru/, нам нравится его исполнение, необходимо его повторить на нашем аккаунте в Тильде. Целиком копировать не обязательно, нужны только:

1. Главная страница

2. Услуги (достаточно только одной услуги, все - не надо)

3. Цены

4. Статьи

5. Контакты

6. Отзывы

Весь контент можете брать в первоисточнике, но вообще он не нужен, наш копирайтер в дальнейшем заменит все картинки и тексты. Нам прежде всего надо повторить структуру и расположение блоков. Просто чтобы вам сейчас не заморачивать голову согласованием контента можете использовать тесты и картинки с исходного сайта.