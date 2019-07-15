Сделать сайт на Tilda, повторив 1к1 другой проект сделанный на Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки206 просмотров

Суть задачи указана в заголовке. Есть сайт на Тильде - https://podolog-spb .ru/, нам нравится его исполнение, необходимо его повторить на нашем аккаунте в Тильде.  Целиком копировать не обязательно, нужны только:

1. Главная страница

2. Услуги (достаточно только одной услуги, все - не надо)

3. Цены

4. Статьи

5. Контакты

6. Отзывы

Весь контент можете брать в первоисточнике, но вообще он не нужен, наш копирайтер в дальнейшем заменит все картинки и тексты.  Нам прежде всего надо повторить структуру и расположение блоков. Просто чтобы вам сейчас не заморачивать голову согласованием контента можете использовать тесты и картинки с исходного сайта. 

Tilda
6 лет назад
LazarLong
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Parfenin
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Parfenin
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад