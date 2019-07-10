Сверстать сайт на Wordpress

Есть готовый дизайн psd, необходимо его сверстать и посадить на wordpress, сайт должен быть адаптивный

(дизайн адаптива также есть), прикрепил дизайн страниц, сразу пишите примерную стоимость работы, после высылаю ТЗ и все страницы сайта (исходники .psd)

из функционала, на сайте будет:

Поиск по сайту

форма обратной связи: модуль Contact Form 7 или что-то похожее

Блог

в целом это сайт визитка с информационными страницами

Сайт делаем на тестовом домене, можете делать у себя или могу предоставить тестовый домен, фтп, базу