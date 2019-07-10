Сверстать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки176 просмотров

Есть готовый дизайн psd, необходимо его сверстать и посадить на wordpress, сайт должен быть адаптивный

(дизайн адаптива также есть), прикрепил дизайн страниц, сразу пишите примерную стоимость работы, после высылаю ТЗ и все страницы сайта (исходники .psd)

из функционала, на сайте будет:

Поиск по сайту

форма обратной связи: модуль Contact Form 7 или что-то похожее

Блог

в целом это сайт визитка с информационными страницами

Сайт делаем на тестовом домене, можете делать у себя или могу предоставить тестовый домен, фтп, базу 

WordPress
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад
$94
7 дней
Escrow
Работа выполнена отлично и точно в срок! Обязательно буду обращаться еще, рекомендую к сотрудничеству!
Юрий отличный заказчик! Понятная задача, отличная коммуникация, оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта на ocStore 2.3.0.2.3

    Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3,  http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2.  Убрать все битые ссылки  3.  Нужен файл robots.txt 4.  Тег для малоинформативных страниц 29 ...

    ocStore
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать тему для вордпресс

    Привет! нужна вёрстка и интеграция на WP.  создала в фотошопе дизайн сайта, а как сделать из неё тему в вордпресс я не знаю( прошу помощи и объяснения, как пользоваться в дальнейшем. Превью ...

    WordPress
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить верстку сайта Bootstrap

    $50

    Добрый день,   Необходимо переверстать титульную страницу с настройкой под мобильную версию.   Сайт уже запущен и работает.   Выкачиваем сайт, изменяем его на собственном сервере и после окончательного ...

    Bootstrap
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта KOLORO целиком

    $500

    Сверстать сайт каталог. Нужен middle front-end developer  Требования к навыкам: HTML5 (Flex/Grid)SASSWebpackБазовое знание GITПонимание и пользование AOSResponsiveУверенные знания JQ или VueSVG анимация будет плюсом (все иконки только вектором)Чистая верстка без дубляжа классов и мусораНе ...

    GitHTMLSASSVue.js
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать 12 страниц cайта (HTML, React JS, CSS)

    Для реализации проекта требуется фронтенд разработчик.  Опыт в React JS не менее 2-х лет. Желательно знание React Native так как на проекте есть задача по фронтенду приложения.   Дизайн предоставим в Sketch.

    CSSHTMLJavaScriptReact NativeSketch
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка на WordPress

    Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы.  Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&amp;dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&amp;dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг по прототипу

    Дизайн лендинга готов  Все необходимые материалы (фото, видео, исходники) есть   На выходе нужно:   - чтобы была сделана вся оптимизация, чтобы ленд не лагал   - Адаптация под все устройства   - Чтобы ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка письма

    $8

    Добрый день, нужно сверстать html письмо. 3 блока- ценник 500р. сверстать нужно до сегодня-максимум завтра

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад