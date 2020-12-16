Zario

Игорь Zario

 
36 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Адаптивна верстка, интеграция с Wordpress

Адаптивная верстка + интеграция с Wordpress

Профессиональные навыки:

  • Адаптивная верстка / Responsive
  • HTML5, CSS3, JS, JQuery, SASS
  • Кроссбраузерность
  • Flexbox
  • Grid
  • PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
  • Осмысленный, структурированный, комментированный код
  • Gooole Page Speed
  • CMS Wordpress
Плюшки:
  • Показываю работу на своем хостинге для проверки
  • Гарантия на верстку 30 дней
  • Бесплатно перенесу на ваш хостинг при необходимости
Что я гарантирую:

  • Точное выполнение сроков
  • Показ промежуточных итогов (при необходимости)
  • Если что-то меняется, то всегда сообщаю об этом, не пропадаю
  • Возвращаю деньги, если мы не сработались по моей вине
Контакты:

JavascriptWordPressHTMLFigmajQuerySASS
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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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30
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Отзывы заказчиков
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$26
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка из Figma
Отличный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
summer-is-coming
Аида 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$53
10 баллов
2 года назад
Верстка страниц для сайта www.videoshow.ru
Всё отлично!
Рекомендую, как заказчика!
Ответный отзыв
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$13
10 баллов
3 года назад
Сделать всплывающее окошко
Игорь все выполнил в срок и очень качественно. Спасибо!
Отличный заказчик, оплата в срок!
Ответный отзыв
artemku
Артем 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$124
10 баллов
3 года назад
Верстка
Все отлично, обращался второй раз.
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Prod-di
Денис 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$130
10 баллов
3 года назад
Верстка и перенос на OpenCart
Вовремя и качественно выполненный заказ. Рекомендую как опытного специалиста!
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
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52 отзыва
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