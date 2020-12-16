Адаптивна верстка, интеграция с Wordpress
Адаптивная верстка + интеграция с Wordpress
Профессиональные навыки:
- Адаптивная верстка / Responsive
- HTML5, CSS3, JS, JQuery, SASS
- Кроссбраузерность
- Flexbox
- Grid
- PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
- Осмысленный, структурированный, комментированный код
- Gooole Page Speed
- CMS Wordpress
- Показываю работу на своем хостинге для проверки
- Гарантия на верстку 30 дней
- Бесплатно перенесу на ваш хостинг при необходимости
- Точное выполнение сроков
- Показ промежуточных итогов (при необходимости)
- Если что-то меняется, то всегда сообщаю об этом, не пропадаю
- Возвращаю деньги, если мы не сработались по моей вине
- Telegram: @ikles
- E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
30
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
$53
10 баллов
2 года назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
Рекомендую, как заказчика!
$13
10 баллов
3 года назад
Игорь все выполнил в срок и очень качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок!
$124
10 баллов
3 года назад
Все отлично, обращался второй раз.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен!
$130
10 баллов
3 года назад
Вовремя и качественно выполненный заказ. Рекомендую как опытного специалиста!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
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