Адаптивная верстка из Figma

Нужно качественно сверстать макет, состоящий из 3 шаблона - главная, категория, карточка 3 размера экранов, тёмная тема Рекламные блоки должны быть интегрированы с точностью до пикселя, это значит без резиновой верстки, без фреймворков (сетка своя). Макет ниже, предлагайте стоимость, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать 2 блока, верстка готова в Figma. Есть несколько комментариев в спорных или непонятных местах.
Требуется:
- Адаптивная верстка (будем проверять десктоп и мобильную версию);
- Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка (максимально приближенная к Pixel Perfect);
- Верстка анимации (переключение чекбоксов, статусов уведомлений), статуса обновления;
Готов выслушать ваши предложения по бюджету. Просьба вместе с заявкой оставлять ссылку на портфолио и аккаунт в Телеграм.
P.S. На подходе еще 3 блока.
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