Адаптивная верстка из Figma

HTML-версткаЗавершен16 заявок980 просмотров
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Необходимо сверстать 2 блока, верстка готова в Figma. Есть несколько комментариев в спорных или непонятных местах.

Требуется:

  • Адаптивная верстка (будем проверять десктоп и мобильную версию);
  • Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка (максимально приближенная к Pixel Perfect);
  • Верстка анимации (переключение чекбоксов, статусов уведомлений), статуса обновления;
Главные требования к верстке: максимально гибкая, простая и облегченная структура кода, отсутствие багов отображения и функционирования блоков.

Готов выслушать ваши предложения по бюджету. Просьба вместе с заявкой оставлять ссылку на портфолио и аккаунт в Телеграм.

P.S. На подходе еще 3 блока. 

Figma
2 года назад
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$26
2 дня
RUBWMZ
Отличный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
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