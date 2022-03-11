Верстка сайта/интерфейса в html/bootstrap

HTML-версткаЗавершен29 заявок1150 просмотров
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Здравствуйте. 

Есть дизайн с планшетной и мобильной версией. Весь дизайн который сейчас есть, надо сверстать под бутстрап. 

Всем откликнувшимся отправлю макет в фигме на оценку. 

Заранее спасибо за ответ!  

Верстка сайтаHTMLBootstrap
2 года назад
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$400
16 дней
RUBUAHWMZ
Все прошло хорошо. Будем обращаться в дальнейшем.
Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству!
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