Верстка сайта/интерфейса в html/bootstrap

Здравствуйте! Есть сайт по дез. средствам [url=https://мультидез.рф/]мультидез.рф[/url] Необходимо доработать его исходя из комментариев и макета в Figma. Там две версии мобильная и десктопная. Над каждой из страниц приложены скрины с комментариями, что поправить. Я не требую пиксель ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть дизайн с планшетной и мобильной версией. Весь дизайн который сейчас есть, надо сверстать под бутстрап.
Всем откликнувшимся отправлю макет в фигме на оценку.
Заранее спасибо за ответ!
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