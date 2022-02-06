Качественная верстка

$40
HTML-версткаЗавершен5 заявок678 просмотров
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Есть макеты https://dropmefiles.com/2Pwrb

Они очень простые. Необходимо качественно сверстать. Адаптивно и пиксель перфект. Бюджет 4000р.

Исполнитель желатеьно с Украины и только с отзывами

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mikhail-Khanaev
Михаил 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$50
4 дня
RUB
Отличный исполнитель. Сказал и сделал. Однозначно рекомендую. Продолжаем работать дальше вместе
Отличный заказчик и просто замечательный человек)! Было приятно общаться, задача была поставлена чётко, на все возникающие вопросы отвечал оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
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