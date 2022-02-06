Качественная верстка

Необходимо сверстать не весь сайт, а поправить то что сейчас есть (сайт сверстали, но допустили ошибки). Сайт соран на Wordpress. Для удобства все нюансы представлены в ТЗ. Возможно, со стороны своего опыта верстальщика обнаружится еще какие-то ...
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Есть макеты https://dropmefiles.com/2Pwrb
Они очень простые. Необходимо качественно сверстать. Адаптивно и пиксель перфект. Бюджет 4000р.
Исполнитель желатеьно с Украины и только с отзывами
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