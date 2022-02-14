Верстка сайта

Дизайнер сделал сайт в фигме [url=https://www.figma.com/proto/IR9Pw4bn2BlYtqbrkXq8E8/umanage-serran?page-id=3791%3A449462&node-id=3880%3A309407&viewport=358%2C48%2C0.54&scaling=scale-down&starting-point-node-id=3880%3A309407]design[/url] Нужно все сверстать, используя Telerik контролы. Мы пишем на технологии Asp.net web forms, соотвестветнно контролы для этой технологии вот эти: https://www.telerik.com/products/aspnet-ajax.aspx Это серверные контролы. Скорее всего,вам нужно будет их утановить(trial) в Visual Studio. Меню, ...