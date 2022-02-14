Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен20 заявок1211 просмотров
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Верстка сайта

Макеты тут https://drive.google.com/file/d/17YmWBzLRgMqOze4SvR5xhf9IwFvK8Pta/view?usp=sharing

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Верстка не должна отличатся от макетов.

Антибот 15+7=

Верстка сайта
2 года назад
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$130
9 дней
UAH
Норм
Оплату получил, все ок