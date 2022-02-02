Сделать адаптивную вёрстку сайта по готовому макету

$150
HTML-версткаЗакрыт91 заявка1586 просмотров
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Сайт состоит из 6 главных страниц ( размер страницы не больше 5 экранов ) , максимально простого дизайна , картинки и текст . И 6 маленьких ( в 2 экрана ) страниц однотипных , полностью одинаковых , различается только текст . 

Вёрстка требуется на html + css

(Речь идёт размер экрана пк)

2 года назад
guest_16438151107963
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitr_N
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
9 часов назад
2 года назад
$150
8 дней
UAH