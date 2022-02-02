Внести небольшиуе корректировку в верстку сайта через css.
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Есть задачи по верстке joomla,идеально,если Вы знаете html5
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