Внести корректировку в верстку (сайт)

HTML-версткаЗакрыт45 заявок934 просмотра
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Внести небольшиуе корректировку в верстку сайта через css.

2 года назад
makeithappen
Маргарита 
34 годаФинляндия
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад