Переделать шаблон js + css

HTML-версткаЗавершен15 заявок719 просмотров
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Нужно в готовыйшаблон добавить несколько украшательств с другого сайта и с codepen

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CSS
2 года назад
javok
Ян 
56 летРоссия
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
penfild
Иван 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
2 года назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик очень приятный в общении, очень тактичный и вежливый. Отлично описывает задачи и быстро оплачивает работу. Надеюсь продолжим сотрудничество, заказчика очень рекомендую!