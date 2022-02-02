Нужно сверстать простой Landing page

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2 года назад
keanisa
19 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Mikhail-Khanaev
Михаил 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$50
1 день
RUB
С Михаилом очень приятно общаться. Всё было сделано оперативно и ответственно. Очень рекомендую как верстальщика и надёжного исполнителя!
Всё прошло здорово. Рекомендую!