Верстка сайта на Bitrix

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки639 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все подробности исполнителю в лс

Верстка сайта
2 года назад
freedesignpro
Марина 
49 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
drozdM
Михаил 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$100
2 дня
Все хорошо! Качество на высоте, сроки очень порадовали! Настоятельно рекомендую Михаил к работе
Все прошло хорошо. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка + правки на ВП

    Ищу человека для небольших правок на ВП и верстки одной страницы. Указывайте стоимость часа работы и контакты, приступить нужно сейчас.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить 10 страниц на сайт

    $7

    На сайт (статика) нужно добавить 10 страниц в HTML-разметке: текст, 2 картинки, метатеги и код видео. Требуется знание HTML, CSS и работа с FTP для загрузки картинок. Желательно опыт работы с админкой архиварикс. Есть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка сайта и посадка на WP по макету

    $100

    Во вложении дизайн сайта, мобильная и десктопная версия. Есть макет в фигме. Нужно сделать верстку и натяжку на вордпресс. Сами переключалки меню должны работать так как отрисован в макете и наполняться меню должно из админки.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужен специалист по WordPress

    Нужен специалист по WordPress. Задача - есть карточки товара на лендинге у карточек есть окно при наведении с информацией о товаре. Нужно добавить эти карточки на WordPress и реализовать возможность добавления их в будущем из админ панели Напишите ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать главную страницу сайта

    $100

    Необходимо сверстать страницу согласно ТЗ по блокам + адаптивы. Сделать так чтобы каждый блок можно было встраивать на другие страницы.. Дизайн [url=https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70%3A354]https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70:354[/url] Скорость по GooglePageSpeed для мобильных не менее 30 для десктопа от 70 ти. И кроссбраузерность тоже важно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад