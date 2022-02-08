Верстка страницы адаптив

HTML-версткаЗавершен1 заявка174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка страницы адаптив

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Besquait
Максим 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
2 года назад
$8
2 дня
UAH
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Рекомендую к сотрудничеству данного заказчика. Четкая постановка и объяснение задачи, отличная коммуникация и постоянная связь.
  • Похожие заказы

  • Нужен специалист по WordPress

    Нужен специалист по WordPress. Задача - есть карточки товара на лендинге у карточек есть окно при наведении с информацией о товаре. Нужно добавить эти карточки на WordPress и реализовать возможность добавления их в будущем из админ панели Напишите ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать главную страницу сайта

    $100

    Необходимо сверстать страницу согласно ТЗ по блокам + адаптивы. Сделать так чтобы каждый блок можно было встраивать на другие страницы.. Дизайн [url=https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70%3A354]https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70:354[/url] Скорость по GooglePageSpeed для мобильных не менее 30 для десктопа от 70 ти. И кроссбраузерность тоже важно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка

    Здравствуйте! Требуется вёрстка простого макета. Макет прикладываю. Оригинальные фотографии и данные пришлю исполнителю. Предлагайте свои сроки и бюджет https://www.figma.com/file/5JEqgn1JVSSeM7YWPnKdfD/Фотограф-Полина-Анфицирова?node-id=0%3A1

    HTML-верстка135 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доделать верстку

    $50

    Есть готова сборка с версткой https://dropmefiles.com/usmd8 Необходимо поправть верстку согласно тз. Доделать анимации + сверить все с макетами. ТЗ и макеты в приложении Бюджет 50 долларов

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать одну страницу

    Нужно сверстать вот такую страницу - https://skr.sh/sCHCDgQcnLi?a Дизайн и тз предоставлю в личке Основные требования: 1. jQuery 2. Адаптив 3. Bootstrap 5 Большая просьба, если у вас нет возможности начать работу сегодня, не подавать заявку. Спасибо

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание HTML+CSS страниц

    Существует сайт на React ([url=https://topiar.ua]https://topiar.ua[/url]). Необходимо весь контент (текст, фото, микроразметка, метаданные, внутренние ссылки и т.д.) со страниц на React перенести на html страницы с сохранением URL. Полное ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1zBsguSgPiSleY33dMlsBZ62UkBEyxWPR-Adqih3YVUk/edit#heading=h.hj8eq27vcim6]https://docs.google.com/document/d/1zBsguSgPiSleY33dMlsBZ62UkBEyxWPR-Adqih3YVUk/edit#heading=h.hj8eq27vcim6[/url]Сверстать необходимо не весь сайт, а ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад