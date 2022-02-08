Добрый день! В приложении макет, все модули на сайте есть. Задача разместить в соответствии с макетом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка страницы адаптив
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