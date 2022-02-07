Сверстать сайт срочно 11 страниц

$300
HTML-версткаЗавершен36 заявок1351 просмотр
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Свестать сайт срочно 11 страниц

пиксель перфект 3 дня

2 года назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Lero
Петр 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 года назад
$30
3 дня
UAH
Отличная качественная верстка! раньше срока! корректное общение! Рекомендую!
Еще один успешно завершенный этап работ над проектом. С заказчиком приятно работать: четкое ТЗ, удобные макеты для верстки, моментальная связь и решение вопросов. Очень рекомендую!)
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