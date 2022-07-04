Front-end разработчик

Начинающий, но очень перспективный front-end разработчик. Каждый день всё глубже изучаю технологии, с которыми решил связать свою профессиональную деятельность. Да, у меня ещё не так много опыта, как у многих специалистов, но к каждому заказу отношусь с особой внимательностью и вкладываю максимум сил. Преимущества сотрудничества со мной - это невысокий ценник, работа, выполненная в полном соответствии с ТЗ, оперативная связь во время выполнения заказа (и после, если понадобятся какие-то правки)