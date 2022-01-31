Изменение контента на посадочной странице HTML

Есть посадочная страница, в html: https://skillbox.com.ua/ru/course/profession-android-developer-2021Список изменений:1. Чему вы научитесь — перенести текст с:https://skillbox.ru/course/flutter/ Раздел Чему Вы Научитесь.2. В шапке поменять текст, взять с сайта https://skillbox.ru/course/flutter/ 3. Содержание курсов — перенести текст в таком порядке:https://skill-branch.ru/flutter Раздел Программа курса, пункт 1.https://education.surf.ru/ Раздел Программа курса, все 9 пунктов.https://skill-branch.ru/flutter Раздел Программа курса, пункты со 2 и до конца.4. Итоговые проекты — текст с:https://skillbox.ru/course/flutter/ Раздел Итоговые проекты. Только проекты 2 и 3, первый убираем.5. Преподаватели. Оставить одного.Олег Романов. Профессионально занимается разработкой больше 12 лет. Разрабатывал приложения с миллионами пользователей: Medisafe, Gurushots, Nimses. Программировал на С#, Objective-C, Java, Swift. С появлением Flutter перешёл на Dart. Ведущий канала по мобильной разработке. Flutter and Dart GDE (Google Developer Expert).6. Ваше резюме после прохождения курса — перенести текст с:https://skillbox.ru/course/flutter/ Раздел Ваше резюме после обучения.7. Часто задаваемые вопросы — перенести текст с:https://skillbox.ru/course/flutter/ Часто задаваемые вопросы.8. Поменять все картинки на странице. Картинки предоставим.