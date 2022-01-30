Верстка макета из Adobe XD/Figma без посадки на CMS

Необходимо отверстать макет ПК/мобайл версии. Сложности: часть макетов в Adobe XD, часть в FIGMA - дорисовывалось разными дизайнерами. Иногда встречается разный стиль, нужно будет понимание - где он основной, а где не учел дизайнер - нужно включать логику и чаще справшивать. Исполнитель должен обладать навыками интеграции анимаций, разные эффекты к слайдеру, затемнение, ховеры крутые и т.д

Макетов: 10-12 шт.

n_kharitonov