Сверстать блог в Wordpress Elementorю. $1500, 2 недели

$1500, 2 недели.

Подробности и дизайн кандидатам. Страницы очень похожи. По сути, там 3 сраницы, с которых компоненты копируются на другие.

Есть код очень похожего проекта, половину которого можно просто скопировать.

Срок краткий, так как предыдущий фрилансер использовал месяц и почти ничего не сделал.