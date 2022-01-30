Сверстать блог в Wordpress Elementorю. $1500, 2 недели

$1500
HTML-версткаЗакрыт14 заявок2363 просмотра
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$1500, 2 недели.

Подробности и дизайн кандидатам. Страницы очень похожи. По сути, там 3 сраницы, с которых компоненты копируются на другие.

Есть код очень похожего проекта, половину которого можно просто скопировать.

Срок краткий, так как предыдущий фрилансер использовал месяц и почти ничего не сделал.

WordPress
2 года назад
Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
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