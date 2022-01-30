Лендинг

HTML-версткаЗакрытнет заявок60 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Есть готовый макет, нужно его сверстать и посадить на админку.

https://www.figma.com/file/T6ghEHUK7CAySJaWE9KzZk/4WheelAuto?node-id=0%3A1

Для калькулятора у нас есть файл с локациями и ценами.

Подскажите, какая будет стоимость работы с калькулятором и без него?

2 года назад
guest_16431034040168
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Переверстка

    Приветствую, требуется переверстать html шаблоны, одностраничных сайтов.  пример [url=https://5minutenwebseite.de/live-Demo/bysines-blue/index.html]https://5minutenwebseite.de/live-Demo/2/[/url] адаптивность должна быть укажите стоимость за один. но таких будет много укажите пожалуйста контакт в телеграмм, для обсуждения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Оценить верстку и программирование сайта на основе прототипа

    Добрый день. . На данный момент есть прототип сайта, на его основе уже идет разработка дизайна. Сейчас есть необходимость оценить проект по прототипу, верстка и натяжка на WP Через неделю сможем начать проект уже с готовым дизайном. Кому интересен ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть на cms верстку

    Здравствуйте, нужно верстку натянуть на джумлу или вордпрес разницы нет, главнео что бы весь функционал работал, это обычная визитка, ВПОЛНЕ СОДЁТ ГРАМОТНЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ разраб

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад