Верстка страниц на vuetify

Есть ссылка на сайт, нужно получить архив с файлами всего сайта (от ленда до страницы спасибо). В формате html, php и css, с сохранением всей структуры сайта, с переходами между страницами, запретами перехода между элементами ...
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Здравствуйте,нужен верстальщик на vuetify ,только верстка !
обьемы большие
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