Создать копию сайта

$40
HTML-версткаЗакрыт4 заявки1382 просмотра
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Есть ссылка на сайт, нужно получить архив с файлами всего сайта (от ленда до страницы спасибо). В формате html, php и css, с сохранением всей структуры сайта, с переходами между страницами, запретами перехода между элементами страницы заказа без их заполнения и все такое. Нужно сделать как для мобильной так и для десктопной версии. Если будете копировать сайт то очистите его от сторонних скриптов.

ВАЖНО: сайт не копируется, а мобильная версия сайта открывается только с мобильных устройств(через панель разработчика не получится открыть).

Если сможете - можете отрисовать этот сайт в любом конструкторе который дает возможность выкачать код.

2 года назад
guest_16431978299023
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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