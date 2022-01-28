Создать копию сайта

Есть ссылка на сайт, нужно получить архив с файлами всего сайта (от ленда до страницы спасибо). В формате html, php и css, с сохранением всей структуры сайта, с переходами между страницами, запретами перехода между элементами страницы заказа без их заполнения и все такое. Нужно сделать как для мобильной так и для десктопной версии. Если будете копировать сайт то очистите его от сторонних скриптов.

ВАЖНО: сайт не копируется, а мобильная версия сайта открывается только с мобильных устройств(через панель разработчика не получится открыть).

Если сможете - можете отрисовать этот сайт в любом конструкторе который дает возможность выкачать код.