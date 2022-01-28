Нужно помочь исправить замечания по верстке макета одностраничного сайта с ui-эффектами Также есть макеты адаптивов (1024рх, 768рх, 320рх). Конкретный макет в фигме предоставлю выбранному исполнителю. Есть подробный чеклист с требованиями– предоставлю вместе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка(архив приложен)
необходимо поправить верстку в соответствии с сайтом(в тз)
Поправить отступы, сделать жс если где надо. проверить адаптив. 1000р
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