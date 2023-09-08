Качественная верcтка с чистым кроссбраузерном валидным кодом. Работаю с БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5. Чистый JavaScript, VUE, jQuery, PHP
Делаю так, чтобы клиент остался доволен.
Гарантии. В течение недели после передачи архива с готовый проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Опыт :
Фриланс (6мес.) - Frontend.
Работа в компании (1год +) - Frontend.
Связь :
Ответственность:
- готов приступить сегодня
- всегда на связи
- довожу дело до конца
- соблюдаю дедлайны
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript(ES6), Vue, jQuery, PHP, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь :
Образование:
Портфолио:
Здесь я часто что-то тестирую, и возможно вы попали на готовый продукт :).
Портфолио будет пополняться, ведь я постоянно учусь новому и двигаюсь дальше.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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