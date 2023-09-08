Качественная верcтка с чистым кроссбраузерном валидным кодом. Работаю с БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5. Чистый JavaScript, VUE, jQuery, PHP

Делаю так, чтобы клиент остался доволен.

Гарантии. В течение недели после передачи архива с готовый проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Опыт :

Фриланс (6мес.) - Frontend.

Работа в компании (1год +) - Frontend.

Связь :

Ответственность:

- готов приступить сегодня

- всегда на связи

- довожу дело до конца

- соблюдаю дедлайны

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript(ES6), Vue, jQuery, PHP, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь :

Образование:

- Высшее техническое

Портфолио:

Здесь я часто что-то тестирую, и возможно вы попали на готовый продукт :).

- Сайт портфолио

- Живая работа #1

- Живая работа #2

- Живая работа #3

- Живая работа #4

- Живая работа #5

- Тренировочный макет #1

- Тренировочный макет #2

Портфолио будет пополняться, ведь я постоянно учусь новому и двигаюсь дальше.