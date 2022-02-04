Ruslan_Mangushev

Руслан Мангушев Ruslan_Mangushev

 
29 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка сайтов.

Добрый день! Меня зовут Руслан.

Позиционирую себя как html верстальщик/junior frontend developer

Проходил профессиональные онлайн курсы по веб разработке в HTML Academy. Умею применять автоматизацию проекта, знаю как работает адаптивная сетка, препроцессоры less, sass. Практикую современные построения сеток веб страниц гриды и флексы. Стараюсь всегда и везде по мере разумного и необходимого применять семантику для лучшего вывода сайта в поисковике.

Ответственно отношусь к срокам, уважением к людям и себе. Адекватно и конструктивно воспринимаю критику, готов выслушать ваши пожелания по работе.  

Профессиональные навыки:

  • HTML
  • CSS(Scss, Less)
  • JavaScript
  • Gulp
  • Figma
  • Современные технологии построения сеток (Flexbox, Grid Layout)
  • Валидная вёрстка
JavascriptHTMLCSSFigmaSCSSSASSGulp