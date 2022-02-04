Ruslan_Mangushev

Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка сайтов.

Добрый день! Меня зовут Руслан.

Позиционирую себя как html верстальщик/junior frontend developer

Проходил профессиональные онлайн курсы по веб разработке в HTML Academy. Умею применять автоматизацию проекта, знаю как работает адаптивная сетка, препроцессоры less, sass. Практикую современные построения сеток веб страниц гриды и флексы. Стараюсь всегда и везде по мере разумного и необходимого применять семантику для лучшего вывода сайта в поисковике.

Ответственно отношусь к срокам, уважением к людям и себе. Адекватно и конструктивно воспринимаю критику, готов выслушать ваши пожелания по работе.

Профессиональные навыки: