Ruslan_Mangushev

Руслан Мангушев Ruslan_MangushevRuslan_Mangushev
29 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка сайтов.
Добрый день! Меня зовут Руслан.
Позиционирую себя как html верстальщик/junior frontend developer
Проходил профессиональные онлайн курсы по веб разработке в HTML Academy. Умею применять автоматизацию проекта, знаю как работает адаптивная сетка, препроцессоры less, sass. Практикую современные построения сеток веб страниц гриды и флексы. Стараюсь всегда и везде по мере разумного и необходимого применять семантику для лучшего вывода сайта в поисковике.
Ответственно отношусь к срокам, уважением к людям и себе. Адекватно и конструктивно воспринимаю критику, готов выслушать ваши пожелания по работе.
Профессиональные навыки:
- HTML
- CSS(Scss, Less)
- JavaScript
- Gulp
- Figma
- Современные технологии построения сеток (Flexbox, Grid Layout)
- Валидная вёрстка
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