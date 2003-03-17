Недорого, быстро, а главное качественно

Я предоставляю услуги веб разработки, а именно вёрстка сайта (front - end разработка) я работаю всё своё свободное время и всегда доступен в Telegram и Whatsapp. Все правки, за исключением изменений технического задания, предоставляются бесплатно и включены в указанный срок выполнения работы. В связи с тем что я начинающий специалист стоимость предоставления услуг крайне низкая по сравнению со средней.

Используемые технологии:

-HTML,

-CSS (препроцессор Sass(SCSS))

-JS (java script) используется в основном чистый, однако возможна работа на дополнительных библиотеках (jquery, net framework и тп)

-вся вёрстка выполняется с редактором кода vs code

-сборщик Gulp

Подробнее о вёрстке:

Я всегда стараюсь выполнить проект как можно более кросс-браузерным и кросс-платформенным. Это значит, что

большинство браузеров и их различные версии будут корректно отображать сайт, однако вы сами можете указать какие конкретно браузеры вам нужны. Что касательно кросс-платформенности по умолчанию я использую отзывчивую вёрстку или ту, что указана в макете, но вы сами можете указать какой именно вид вёрстки вам нужен (адаптивная, отзывчиво-адаптивная).

Подробнее о ценах:

Зависит от количества страничек, само содержимое сайта и то на какой рынок ориентирован сайт в среднем выполняю заказы от 1ой до 10ти тысяч рублей, однако всё зависит от поставленной задачи, что означает возможность повышение и понижение цены.

Пример работы:

https://alurd.github.io/zxc/

мой телеграм:@TryToWebFry

мой whatsapp: +79130053124