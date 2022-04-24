Frontend
Здравствуйте. В данный момент я нарабатываю клиентскую базу и портфолио на этом сайте. Выполню ваш заказ дешевле.
Готов реализовать проект по вашему тех. заданию и до полного утверждения.
Использую технологии html/css/js, scss+gulp. (картинки минифицированы и сделаны под .webp. Svg иконки в виде sprite.svg.
+ адекватный, корректный адаптив страницы.
Практикую методологию БЭМ
Готовый проект передаю в виде архива (build версию + исходник)
Обращайтесь.
Телеграм: https://t.me/ilitv
Что могу:
https://ilitv.github.io/Landing-Page/
https://ilitv.github.io/aim-game/
https://ilitv.github.io/board/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример адаптивной верстки лендинга39 просмотров
- Слайдер29 просмотров
- Игра31 просмотр
- Слайдер33 просмотра