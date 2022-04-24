Frontend

Здравствуйте. В данный момент я нарабатываю клиентскую базу и портфолио на этом сайте. Выполню ваш заказ дешевле.

Готов реализовать проект по вашему тех. заданию и до полного утверждения.

Использую технологии html/css/js, scss+gulp. (картинки минифицированы и сделаны под .webp. Svg иконки в виде sprite.svg.

+ адекватный, корректный адаптив страницы.

Практикую методологию БЭМ

Готовый проект передаю в виде архива (build версию + исходник)

Обращайтесь.

Телеграм: https://t.me/ilitv

Что могу:

https://ilitv.github.io/Landing-Page/

https://ilitv.github.io/

https://ilitv.github.io/aim-game/

https://ilitv.github.io/board/

https://ilitv.github.io/slider/