Создание сайтов и интернет-магазинов под ключ
👋 Привет!Меня зовут Александр и я веб-разработчик из Москвы. Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" : интернет-магазины, лендинги, корпоративные сайты. Пишу код вручную (без движков и тяжёлых библиотек, которые нагружают сайт). Объясню как пользоваться сайтом.
Технические показатели сайта:
- Красивый и современный дизайн
- Быстрая загрузка сайта
- Адаптация сайта под мобильные устройства.
- Система управления контентом - WordPress
- js-анимация кнопок и ссылок на сайте
- Детальная проработка мелочей
email: [email protected]
telegram: @site_bitte
Я против войны в Украине!
Портфолио
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