Создание сайтов и интернет-магазинов под ключ

👋 Привет!

Меня зовут Александр и я веб-разработчик из Москвы. Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" : интернет-магазины, лендинги, корпоративные сайты.​ Пишу код вручную (без движков и тяжёлых библиотек, которые нагружают сайт). Объясню как пользоваться сайтом.

Технические показатели сайта:

Красивый и современный дизайн

Быстрая загрузка сайта

Адаптация сайта под мобильные устройства.

Система управления контентом - WordPress

js-анимация кнопок и ссылок на сайте

Детальная проработка мелочей

email: [email protected]

telegram: @site_bitte