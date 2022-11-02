AlexProgrammer0

Александр AlexProgrammer0

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов и интернет-магазинов под ключ

👋 Привет!

Меня зовут Александр и я веб-разработчик из Москвы. Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" : интернет-магазины, лендинги, корпоративные сайты.​ Пишу код вручную (без движков и тяжёлых библиотек, которые нагружают сайт). Объясню как пользоваться сайтом.

Технические показатели сайта:

  • Красивый и современный дизайн
  • Быстрая загрузка сайта
  • Адаптация сайта под мобильные устройства.
  • Система управления контентом - WordPress
  • js-анимация кнопок и ссылок на сайте
  • Детальная проработка мелочей
Данные для связи:

email: [email protected]

telegram: @site_bitte