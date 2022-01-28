Нужно сверстать шаблон, за основу берем [url=https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332]https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332[/url] Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js или любой фреймворк кроме Bootstrap и не reactJS итп По [url=https://pagespeed.web.dev/]https://pagespeed.web.dev/[/url] производительность для мобильного устройства и компьютера ...
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Конкретный бюджет хотим услышать от исполнителя. срок выполнения не более недели.
нужен хороший верстальшик, есть дизайн проекта нужно сверстать декстоп и мобильную версию.
Есть два раздела mob и desktop.Требования к сборке проекта: использовать bootstrap4/5 с максимально вырезанными лишними селекторами или же использовать на выходе PurgeCSS на Вебпаке/Галпе, использовать препроцессор SCSS по JS 2 варианта развития событий, или используем jquery, но без библиотек bootstrapa или же (желательно) использовать компоненты Vue2. Максимально по возможности использовать SVG где это будет выгодны для Google Insight. Требование к вёрстке Google Insight 95+ desktop и зелёная зона для мобильного. Так же требование не использовать h1-h6 как стилизацию заголовков, сбросит ихние стили полностью до нуля и отдельно реализовать классы .h1-h6 с соответствующими стилями. Использовать микроразметку на ссылках и изображених списках и т.д., постараться использовать html5 теги для разметки контента. таблицы выполнить желательно в виде div а не при помощи table.
Мекеты
https://www.figma.com/file/JYT56wqr5s4WIPwNnwtpC5/check-car-vin
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