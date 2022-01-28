Конкретный бюджет хотим услышать от исполнителя. срок выполнения не более недели.

нужен хороший верстальшик, есть дизайн проекта нужно сверстать декстоп и мобильную версию.

Есть два раздела mob и desktop.Требования к сборке проекта: использовать bootstrap4/5 с максимально вырезанными лишними селекторами или же использовать на выходе PurgeCSS на Вебпаке/Галпе, использовать препроцессор SCSS по JS 2 варианта развития событий, или используем jquery, но без библиотек bootstrapa или же (желательно) использовать компоненты Vue2. Максимально по возможности использовать SVG где это будет выгодны для Google Insight. Требование к вёрстке Google Insight 95+ desktop и зелёная зона для мобильного. Так же требование не использовать h1-h6 как стилизацию заголовков, сбросит ихние стили полностью до нуля и отдельно реализовать классы .h1-h6 с соответствующими стилями. Использовать микроразметку на ссылках и изображених списках и т.д., постараться использовать html5 теги для разметки контента. таблицы выполнить желательно в виде div а не при помощи table.

Мекеты

https://www.figma.com/file/JYT56wqr5s4WIPwNnwtpC5/check-car-vin