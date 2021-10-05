Только чистый код, с уважением к Вашему времени

Доброго времени суток, далее коротко по навыкам:

Использую только 'чистый код',

Работаю в связке HTML5 + препроцессор SASS(SCSS).

Использую в работе:

- БЭМ (семантика для удобства и читабельности)

- Flexbox / Grid

- 'Иконочный' шрифт

- SVG-анимации (работа с fill и stroke)

- Mixin'ы + переменные

- Bootstrap / Tailwind (работа с помощью документации)

- Вёрстка 'резиновая' + брейк поинты для АДАПТИВА(на базе относительных единиц).

Сборка:

Простенькие Лендинги верстаю с помощью Prepros.

В рабочих и более сложных проектах использую сборку - GULP + WEBPACK.

Для работы с макетом использую Figma + Avocode. Для дебага вёрстки github.

В работе использую только ванильный JavaScript. При желании заказчика так же могу использовать jQuery.

Знаком с библиотеками: wow.js / aos.js / scrollmagic + velocity / typed.js / Vivus.js / Anime.js, хотя в живых проектах почти всегда использую свои наработки написанные на JS + CSS.

Desktop/mobile - first по вашему желанию

Вёрстка подходит для интеграции под любую CMS.

Опыт коммерческих проектов - в наличии.