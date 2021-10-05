Доброго времени суток, далее коротко по навыкам:
Использую только 'чистый код',
Работаю в связке HTML5 + препроцессор SASS(SCSS).
Использую в работе:
- БЭМ (семантика для удобства и читабельности)
- Flexbox / Grid
- 'Иконочный' шрифт
- SVG-анимации (работа с fill и stroke)
- Mixin'ы + переменные
- Bootstrap / Tailwind (работа с помощью документации)
- Вёрстка 'резиновая' + брейк поинты для АДАПТИВА(на базе относительных единиц).
Сборка:
Простенькие Лендинги верстаю с помощью Prepros.
В рабочих и более сложных проектах использую сборку - GULP + WEBPACK.
Для работы с макетом использую Figma + Avocode. Для дебага вёрстки github.
В работе использую только ванильный JavaScript. При желании заказчика так же могу использовать jQuery.
Знаком с библиотеками: wow.js / aos.js / scrollmagic + velocity / typed.js / Vivus.js / Anime.js, хотя в живых проектах почти всегда использую свои наработки написанные на JS + CSS.
Desktop/mobile - first по вашему желанию
Вёрстка подходит для интеграции под любую CMS.
Опыт коммерческих проектов - в наличии.
- Лендинг "NightTrips". Адаптив на все устройства.38 просмотров
- Лендинг "ROCC". Адаптив на все устройства.46 просмотров
- Лендинг "Oracle". Адаптив на все устройства.37 просмотров
- Лендинг "BOOSTED. Адаптив на все устройства.40 просмотров
- Лендинг "Большой Театр".45 просмотров
- Лендинг "Konstruct". Адаптивная вёрстка, на все ус36 просмотров
- Лендинг на 1920px. Без адаптива.33 просмотра
- Лендинг "Valorant" . Без адаптива страницы (красив27 просмотров
- Лендинг "Leo". Без адаптива страницы.29 просмотров