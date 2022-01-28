Верстка сайта и установка в Wordpress

HTML-версткаЗакрыт23 заявки1508 просмотров
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Сделал макеты дизайнер, нужно сверстать сайт и установить в wordpress, тз и макеты по ссылке https://docs.google.com/document/d/1HRgY_YZgL0QqNSeZMdAfMyQpTHKrxeDilTvfs2xmVHI/edit?usp=sharing От вас ссылки на верстку и работы на wordpress, стоимость, срок, как работаете, будут вопросы, пишите

WordPressВерстка сайта
2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
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