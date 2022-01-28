Верстка многостраничника и натяжка на Wordpress

Задача: Сверстать сайт и провести работу по фронту. Верстать на react + css-modules” с использованием существующей базы компонентов и дизайн системы верстка должна быть адаптивной, под 3 разрешения экрана. Оптимизация изображений и оформительской графики. Важно. Как и ...
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Нужно создать многостраничный сайт. 1главная + 9 внутренних + натяжка на wodpress. Дизайн скину в лс исполнителю.
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