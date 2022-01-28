Верстка многостраничника и натяжка на Wordpress

$200
HTML-версткаЗавершен28 заявок1093 просмотра
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Нужно создать многостраничный сайт. 1главная + 9 внутренних + натяжка на wodpress. Дизайн скину в лс исполнителю.

WordPress
2 года назад
sc1llet
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
drozdM
Михаил 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$200
5 дней
Требовалось разработать сайт доски объявлений, натянуть на Wordpress + проработать весь функционал. Михаил справился с задачей на все 100 процентов, был всегда на связи, готов был сесть за работу даже ночью, если требовалось сделать что-то срочно, точное соблюдение сроков Нет никаких нареканий, рекомендую!
Точная постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!
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