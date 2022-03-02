dmitrk20

Дмитрий dmitrk20

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Стек работ:

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
этапы работы:

  • Общение в любом удобном для вас мессенджере;
  • Составление тех задания;
  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение, оплата.
Email – [email protected]

Skype – dmitrk20

telegram-->@Dmitrkk

whatsapp-->+79621118430

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