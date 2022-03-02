Стек работ:
Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3,4
- Flexbox
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Общение в любом удобном для вас мессенджере;
- Составление тех задания;
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение, оплата.
Skype – dmitrk20
telegram-->@Dmitrkk
whatsapp-->+79621118430
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