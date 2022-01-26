HTML-верстка сайта визитки с посадкой на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт20 заявок658 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать простой сайт визитку для фотографа с галереей. Макет есть, отправлю только исполнителю

WordPressВерстка сайтаHTML
2 года назад
guest_16432672796307
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Надо подправить верстку

    Приветствую. Мне сайт делали, но после получения оплаты пропали, отказались поправить косяки. выставили тескта и сайт немного сьехало. Ищу адекватного верстальщика, чтоб подправил сайт. ТЗ прикрепил . там скрины выложены. Возможно еще есть мелкие проблемы, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать лендинг за час

    Нужно сделать очень простой лендинг.  Одну кнопку "оформить карту" 5 текстов со стрелкой, которая указывает на кнопку Добавить 2-3 картинки дебетовой карты тинькофф Сделать какой-нибудь фон

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка HTML+CSS

    $150

    Всем доброго дня! Необходимо исполнить верстку готового в фигме дизайна. Требуется качественный ровный код, с переиспользованием классов (если есть кнопка primary, то на всех страницах где есть такая же кнопка нужно использовать класс primary). Также обязательно ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать сайт

    $120

    Сверстать главную и внутреннюю страницы сайта. Обязательно адаптировать под моб. версию

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание сайта

    $35

    Что нужно делать: Есть ссылка на сайт, нужно на выходе получить архив с файлами всего сайта (от ленда до страницы спасибо). В формате html, php и css, с сохранением всей структуры сайта, с переходами ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Внести ряд правок в верстку маганина на Open Cart

    Есть готовый магазин [url=http://kameo-bis.ua/]http://kameo-bis.ua/[/url]  на опен карте который необходимо немного поправить в мобильной версии. Список правок по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1yePaoyGIGYwUAAy30Kl9Yu6J82uvsWKljncH0cFErBY/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yePaoyGIGYwUAAy30Kl9Yu6J82uvsWKljncH0cFErBY/edit?usp=sharing[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад