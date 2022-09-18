Адаптивная HTML-верстка сайтов
Навыки и умения:
- HTML 5
- CSS 3
- CSS Flexbox
- CSS Grid Layout
- Методология БЭМ
- Sass / Scss
- Bootstrap
- JavaScript / JQuery
- Gulp
Кроме того:
- Делаю верстку адаптивной и полностью совпадающей с макетом (Pixel Perfect).
- Если у вас нет макета мобильной версии сайта, я все равно могу сверстать ее, опираясь на десктопный макет. При этом она будет смотреться адекватно и соответствовать всем требованиям.
- Уделяю внимание мелочам. Если в макете не проработаны необходимые элементы, например, состояния ссылок или кнопок, то они будут доработаны мной. Естественно, при вашем согласии.
- Оптимизирую верстку для быстрой загрузки сайта. Также пишу на чистом валидном коде.
- Во время работы всегда на связи и всегда готов показать результат.
- Гарантирую, что бесплатно исправлю все недочеты в верстке после сдачи, если они обнаружатся.
Связаться со мной:👉Telegram
👉Почта:[email protected]
Также личные сообщения на сайте
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка сайта-визитки компании мед. услуг9 просмотров
- Верстка интернет-магазина услуг грузчиков10 просмотров
- Верстка интернет-магазина спортинвентаря26 просмотров
- Верстка корпоративного сайта32 просмотра