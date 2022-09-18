Nikita_Savelyev

Никита Nikita_Savelyev

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная HTML-верстка сайтов

Навыки и умения:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • CSS Flexbox
  • CSS Grid Layout
  • Методология БЭМ
  • Sass / Scss
  • Bootstrap
  • JavaScript / JQuery
  • Gulp

Кроме того:

  • Делаю верстку адаптивной и полностью совпадающей с макетом (Pixel Perfect).
  • Если у вас нет макета мобильной версии сайта, я все равно могу сверстать ее, опираясь на десктопный макет. При этом она будет смотреться адекватно и соответствовать всем требованиям.
  • Уделяю внимание мелочам. Если в макете не проработаны необходимые элементы, например, состояния ссылок или кнопок, то они будут доработаны мной. Естественно, при вашем согласии.
  • Оптимизирую верстку для быстрой загрузки сайта. Также пишу на чистом валидном коде.
  • Во время работы всегда на связи и всегда готов показать результат.
  • Гарантирую, что бесплатно исправлю все недочеты в верстке после сдачи, если они обнаружатся.

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