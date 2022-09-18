Адаптивная HTML-верстка сайтов Навыки и умения: HTML 5

CSS 3

CSS Flexbox

CSS Grid Layout

Методология БЭМ

Sass / Scss

Bootstrap

JavaScript / JQuery

Gulp Кроме того: Делаю верстку адаптивной и полностью совпадающей с макетом ( Pixel Perfect ).

и полностью совпадающей с макетом ( ). Если у вас нет макета мобильной версии сайта, я все равно могу сверстать ее , опираясь на десктопный макет. При этом она будет смотреться адекватно и соответствовать всем требованиям.

сайта, я все равно , опираясь на десктопный макет. При этом она будет смотреться адекватно и соответствовать всем требованиям. Уделяю внимание мелочам . Если в макете не проработаны необходимые элементы, например, состояния ссылок или кнопок, то они будут доработаны мной. Естественно, при вашем согласии.

. Если в макете не проработаны необходимые элементы, например, состояния ссылок или кнопок, то они будут доработаны мной. Естественно, при вашем согласии. Оптимизирую верстку для быстрой загрузки сайта. Также пишу на чистом валидном коде.

для быстрой загрузки сайта. Также пишу на чистом валидном коде. Во время работы всегда на связи и всегда готов показать результат .

и всегда . Гарантирую, что бесплатно исправлю все недочеты в верстке после сдачи, если они обнаружатся. Связаться со мной: 👉Telegram 👉Вконтакте 👉WhatsApp 👉Почта: [email protected] Также личные сообщения на сайте

Я против войны в Украине !