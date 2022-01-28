Надо подправить верстку

Есть макет в Figma с наличием двух вариантов под десктопную и мобильную версию. Хеадер и футер (выделены красной рамкой) уже реализованы — верстать не нужно, необходимо сверстать только тело страницы. 1. Вёрстка должна быть адаптивной для ...
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Приветствую. Мне сайт делали, но после получения оплаты пропали, отказались поправить косяки.
выставили тескта и сайт немного сьехало.
Ищу адекватного верстальщика, чтоб подправил сайт.
ТЗ прикрепил . там скрины выложены. Возможно еще есть мелкие проблемы, которых сразу не заметил.
Не рассчитывайте на "дорого". там мелочь поправить шаблон, по этому имейте ввиду.
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