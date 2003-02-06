Pre-expert Front-end Developer

Приветствую! Я предоставляю профессиональные услуги веб-разработки и дизайна для создания или улучшения вашего сайта(HTML/CSS/SASS, JavaScript, WordPress).

✔✔Стандарты которых я придерживаюсь в своих работах✔✔

✅ Кросс-браузерная и Адаптивная | Отзывчивая верстка(сайт хорошо смотрится на всех устройствах и многих браузерах)

✅Оптимизация ресурсов (оптимизация шрифтов/изображений/видео, минимизация CSS/JS)

✅Валидная, чистая, безошибочная и четко организованная структура кода

✅ Оптимизация по Google PageSpeed Insights

✅ Реализация Pixel Perfect (PP)

А так же владею хорошими навыками тайм-менеджмента

✔✔Навыки✔✔

✅ FlexBox| Grid

✅ БЭМ

✅ Git

✅ Сборщик Gulp

Почему стоит обратиться именно ко мне:

磊 надежность

磊 соблюдение сроков

磊 постоянная обратная связь

磊 помощь в реализации идеи

磊разъяснение всех сопутствующих вопросов касающихся проекта

磊доведение проекта до конца

Самое главное — привлечение/увеличение трафика на вашем сайте(удобством и функциональностью сайта), что способствует приманиванию денег.