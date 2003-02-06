Приветствую! Я предоставляю профессиональные услуги веб-разработки и дизайна для создания или улучшения вашего сайта(HTML/CSS/SASS, JavaScript, WordPress).
✔✔Стандарты которых я придерживаюсь в своих работах✔✔
✅ Кросс-браузерная и Адаптивная | Отзывчивая верстка(сайт хорошо смотрится на всех устройствах и многих браузерах)
✅Оптимизация ресурсов (оптимизация шрифтов/изображений/видео, минимизация CSS/JS)
✅Валидная, чистая, безошибочная и четко организованная структура кода
✅ Оптимизация по Google PageSpeed Insights
✅ Реализация Pixel Perfect (PP)
А так же владею хорошими навыками тайм-менеджмента
✔✔Навыки✔✔
✅ FlexBox| Grid
✅ БЭМ
✅ Git
✅ Сборщик Gulp
Почему стоит обратиться именно ко мне:
磊 надежность
磊 соблюдение сроков
磊 постоянная обратная связь
磊 помощь в реализации идеи
磊разъяснение всех сопутствующих вопросов касающихся проекта
磊доведение проекта до конца
Самое главное — привлечение/увеличение трафика на вашем сайте(удобством и функциональностью сайта), что способствует приманиванию денег.
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга- Pero Travel13 просмотров