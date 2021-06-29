Ответственное отношение к верстке сайтов
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Работая со мной вы можете быть уверенны в:
качестве выполненной работы
соблюдении указанных сроков
умеренной стоимости работ
оказании поддержки и после выполнения заявки
внимательном отношении к требованиям заказчика
Всегда на связи:
тел: +7(926)245-27-88
Telegramm @Alex_T100
e-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Многостраничный сайт11 просмотров
- Многостраничный сайт6 просмотров
- Лэндинг6 просмотров
- Многостраничный сайт5 просмотров
- Многостраничный сайт4 просмотра
- Вэб-приложение34 просмотра
- Лэндинг39 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Node.jsGulp
Выбрали Александра для работы с вёрсткой из более чем 2-х десятков исполнителей, он предоставил ссылки на свою работу - всё чисто, аккуратно и технологично. В итоге не пожалели, вся работа выполнена чётко и точно по тз.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрый и исчерпывающий ответ на уточняющие вопросы, своевременная оплата работы.
$10
10 баллов
4 года назад
Figma
Быстрое исполнение в точности с ТЗ, без лишних вопросов. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, своевременная оплата
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга