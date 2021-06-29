alex_T100

Александр alex_T100

 
50 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ответственное отношение к верстке сайтов

Технологии:

  • HTML5

  • CSS3

  • JavaScript

  • FlexboxБЭМ

  • Bootstrap5

Работая со мной вы можете быть уверенны в:

  • качестве выполненной работы

  • соблюдении указанных сроков

  • умеренной стоимости работ

  • оказании поддержки и после выполнения заявки

  • внимательном отношении к требованиям заказчика

Всегда на связи:

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Отзывы заказчиков

myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Вёрстка сайта
Node.jsGulp
Выбрали Александра для работы с вёрсткой из более чем 2-х десятков исполнителей, он предоставил ссылки на свою работу - всё чисто, аккуратно и технологично. В итоге не пожалели, вся работа выполнена чётко и точно по тз.
Четкая постановка задачи, быстрый и исчерпывающий ответ на уточняющие вопросы, своевременная оплата работы.
Ответный отзыв
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт по макету в фигме
Figma
Быстрое исполнение в точности с ТЗ, без лишних вопросов. Отличный исполнитель.
Чётко поставленная задача, своевременная оплата
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга