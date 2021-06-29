Сверстать сайт по макету в фигме

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Завершен54 заявки1045 просмотров

Макеты для понимания объема работ.

Figma
4 года назад
oligadema
Андрей 
40 лет
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Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

alex_T100
49 лет
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HTML-верстка
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HTML-верстка
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ТОП-5
HTML-верстка
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Артём
 
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168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
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