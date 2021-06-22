Требует доработка шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок755 просмотров

стек html css php

работа на 3-4 часа, час = 200 руб.

Отметьтесь пож-ста кто готов по 200р в час работать, я в скайп Вас добавлю и буду работать по задачам.

CSSHTMLPHP
4 года назад
dazz1986
Артур 
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Заявки фрилансеров

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