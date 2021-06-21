Верстка сайта

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Закрыт29 заявок856 просмотров

Добрый вечер, необходимо сверстать простой проект. Ссылка на макет:

AUtoLider (Copy) – Figma

Работу нужно закончить до завтра, Бюджет - 1000р

Figma
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isaksen
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