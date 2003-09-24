Если хочешь что то сделать - сделай так что бы все были довольны.
Обо мне
Меня зовут Денис я из города Черноморск (Одесская область). Занимаюсь веб-разработкой , очень нравится мне это дело , и вот с недавних пор решил радовать заказчиков своей работой.
Выбирая меня:
- вы экономите деньги. Так как на фрилансе я недавно , поэтому и цены у меня ниже чем у других фрилансеров.
- вы экономите время. У меня достаточно хороший опыт который я на работал в течении всего своего обучения , у меня есть наработки , есть gulp-шаблон который мне поможет сделать вашу верстку в 2-3 раза быстрее чем у других начинающих фрилансеров.
- вы экономите нервы. Во время заказа , я становлюсь вашим другом который помогает вам , может дать вам совет (в том чем в самом деле могу дать совет):).
- вы можете больше не искать верстальщика. После работы со мной вы будете рады сотрудничеству со мной и вам больше не придется искать верстальщика который сверстает ваш прекрасный дизайн сайта.
Гарантия на верстку.
В течении недели (после выполнения мной работы) будет действовать гарантия на проделанную мной работу , если вы заметите мою ошибку , я сразу же ее исправлю , так же после этого прибавляется еще 2 дня гарантии .
Исходя из заголовка моей страницы я думаю вы поняли с каким принципом я работаю, я хочу что бы вы так же как и я были счастливы после моей работы.
Связь со мной
- email: [email protected]
- telegram: @Denis_katsapov
- instagram: @denis.katsapov
- Номер телефона (Украина): если нужен , напишу в личные сообщения
Ответственность
- Всегда готов приступить к выполнению заказа.
- Не нарушаю сроки.
- Дам консультацию по макету и ТЗ.
- Работаю без предоплаты.
- Довожу все до конца.
- Всегда на связи.
С чем я работаю
- Я делаю кроссбразурную , валидную , адаптивную верстку.
- Чистый и качественный код.
- Верстаю из Figma, Adobe XD , Sketch , PSD , Zeplin.
- Адаптивность, отзывчивость , резина.
- Обслуживание , наполнение , поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии который я использую
- HTML (HTML5)
- CSS(CSS3)/SCSS
- JavaScript/Jquery
- Flexbox
- Методология БЭМ
- Slick/Swiper
- Paralax - эффект
- Отправка сообщений на почту
- Табы , аккордеон, попапы.
- video/audio на странице
- iframe на странице
Связь со мной
- email: [email protected]
- telegram: @Denis_katsapov
- instagram: @denis.katsapov
- Номер телефона (Украина): если нужен , напишу в личные сообщения
Портфолио
- Верстка лендинга для магазина ArtGranit35 просмотров
- Верстка для сети аптек27 просмотров
- Верстка для ЖК Миракс25 просмотров
- Premium store23 просмотра
- Restorica верстка12 просмотров
- Restorica верстка16 просмотров
- Tria hotel - верстка + скрипты17 просмотров
- Компьютерный курс с анимациями49 просмотров
- LandingPage интеренет магазин58 просмотров
- Многостраничный сайт документов44 просмотра
- Верстка строительного магазина49 просмотров
- Burger House (Ресторанный LandingPage)38 просмотров