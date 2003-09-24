Если хочешь что то сделать - сделай так что бы все были довольны.

Обо мне

Меня зовут Денис я из города Черноморск (Одесская область). Занимаюсь веб-разработкой , очень нравится мне это дело , и вот с недавних пор решил радовать заказчиков своей работой.

Выбирая меня:

вы экономите деньги. Так как на фрилансе я недавно , поэтому и цены у меня ниже чем у других фрилансеров.

Так как на фрилансе я недавно , поэтому и цены у меня ниже чем у других фрилансеров. вы экономите время . У меня достаточно хороший опыт который я на работал в течении всего своего обучения , у меня есть наработки , есть gulp-шаблон который мне поможет сделать вашу верстку в 2-3 раза быстрее чем у других начинающих фрилансеров.

. У меня достаточно хороший опыт который я на работал в течении всего своего обучения , у меня есть наработки , есть gulp-шаблон который мне поможет сделать вашу верстку в 2-3 раза быстрее чем у других начинающих фрилансеров. вы экономите нервы. Во время заказа , я становлюсь вашим другом который помогает вам , может дать вам совет (в том чем в самом деле могу дать совет):).

Во время заказа , я становлюсь вашим другом который помогает вам , может дать вам совет (в том чем в самом деле могу дать совет):). вы можете больше не искать верстальщика. После работы со мной вы будете рады сотрудничеству со мной и вам больше не придется искать верстальщика который сверстает ваш прекрасный дизайн сайта.

Гарантия на верстку.

В течении недели (после выполнения мной работы) будет действовать гарантия на проделанную мной работу , если вы заметите мою ошибку , я сразу же ее исправлю , так же после этого прибавляется еще 2 дня гарантии .

Исходя из заголовка моей страницы я думаю вы поняли с каким принципом я работаю, я хочу что бы вы так же как и я были счастливы после моей работы.

Связь со мной

email: [email protected]

[email protected] telegram: @Denis_katsapov

@Denis_katsapov instagram: @denis.katsapov

@denis.katsapov Номер телефона (Украина): если нужен , напишу в личные сообщения

Ответственность

Всегда готов приступить к выполнению заказа.

Не нарушаю сроки.

Дам консультацию по макету и ТЗ.

Работаю без предоплаты.

Довожу все до конца.

Всегда на связи.

С чем я работаю

Я делаю кроссбразурную , валидную , адаптивную верстку.

Чистый и качественный код.

Верстаю из Figma, Adobe XD , Sketch , PSD , Zeplin.

Адаптивность, отзывчивость , резина.

Обслуживание , наполнение , поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии который я использую

HTML (HTML5)

CSS(CSS3)/SCSS

JavaScript/Jquery

Flexbox

Методология БЭМ

Slick/Swiper

Paralax - эффект

Отправка сообщений на почту

Табы , аккордеон, попапы.

video/audio на странице

iframe на странице

Связь со мной