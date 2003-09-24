DenisKatsapov

Денис DenisKatsapov

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Если хочешь что то сделать - сделай так что бы все были довольны.

Обо мне

Меня зовут Денис я из города Черноморск (Одесская область). Занимаюсь веб-разработкой , очень нравится мне это дело , и вот с недавних пор решил радовать заказчиков своей работой.

Выбирая меня:

  • вы экономите деньги. Так как на фрилансе я недавно , поэтому и цены у меня ниже чем у других фрилансеров.
  • вы экономите время. У меня достаточно хороший опыт который я на работал в течении всего своего обучения , у меня есть наработки , есть gulp-шаблон который мне поможет сделать вашу верстку в 2-3 раза быстрее чем у других начинающих фрилансеров.
  • вы экономите нервы. Во время заказа , я становлюсь вашим другом который помогает вам , может дать вам совет (в том чем в самом деле могу дать совет):).
  • вы можете больше не искать верстальщика. После работы со мной вы будете рады сотрудничеству со мной и вам больше не придется искать верстальщика который сверстает ваш прекрасный дизайн сайта.

Гарантия на верстку.

В течении недели (после выполнения мной работы) будет действовать гарантия на проделанную мной работу , если вы заметите мою ошибку , я сразу же ее исправлю , так же после этого прибавляется еще 2 дня гарантии .

Исходя из заголовка моей страницы я думаю вы поняли с каким принципом я работаю, я хочу что бы вы так же как и я были счастливы после моей работы.

Связь со мной

  • email: [email protected]
  • telegram: @Denis_katsapov
  • instagram: @denis.katsapov
  • Номер телефона (Украина): если нужен , напишу в личные сообщения

Ответственность

  • Всегда готов приступить к выполнению заказа.
  • Не нарушаю сроки.
  • Дам консультацию по макету и ТЗ.
  • Работаю без предоплаты.
  • Довожу все до конца.
  • Всегда на связи.

С чем я работаю

  • Я делаю кроссбразурную , валидную , адаптивную верстку.
  • Чистый и качественный код.
  • Верстаю из Figma, Adobe XD , Sketch , PSD , Zeplin.
  • Адаптивность, отзывчивость , резина.
  • Обслуживание , наполнение , поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии который я использую

  • HTML (HTML5)
  • CSS(CSS3)/SCSS
  • JavaScript/Jquery
  • Flexbox
  • Методология БЭМ
  • Slick/Swiper
  • Paralax - эффект
  • Отправка сообщений на почту
  • Табы , аккордеон, попапы.
  • video/audio на странице
  • iframe на странице

Связь со мной

  • email: [email protected]
  • telegram: @Denis_katsapov
  • instagram: @denis.katsapov
  • Номер телефона (Украина): если нужен , напишу в личные сообщения

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