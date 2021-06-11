💥 Эй, приятель, быстрая и качественная верстака нужна? 💥
"Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле." © Аристотель
О себе:
Здравствуйте! Меня зовут Максим, я веб-разработчик. Недавно закончил магистратуру, и имею большой багаж знаний который готов прилагать в деле. Верстаю сайты уже более 1,5 лет.
Ответственность:
- Готов приступить работе
- Выполню заказ в любое время суток
- Всегда довожу дело до конца
- Даю консультация по макету
- Работаю без предоплаты
- Всегда на связи
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: max_kharchenko
- Skype: maxerxamec
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- JavaScript
- SASS
- Flexbox
- БЭМ
- Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная
- Верстаю из PSD, Zeplin, Figma, Adobe XD, Sketch.
- Анимация сайта JavaScript / CSS3
Образование:
- Выпускник магистратуры ТДАТУ
- Специальность "Компьютерные науки"
- Диплом
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/max_kharchenko
- Skype: maxerxamec
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Bootstrap
Хорошая работа! Все в срок. Идет на контакт и все вопросы оперативно решались!
Ответный отзыв
Сотрудничество с Андреем сложилось отлично. Ответственный заказчик! Оплата в срок. Мне очень понравились работать над проектом! Рекомендую!
$5
10 баллов
4 года назад
Задание выполнено на высоком уровне и главное очень быстро! Реализовал все пункты которые были обговорены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать, суть задачи поставлена точно! Рекомендую!