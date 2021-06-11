LaxmoS

Максим Харченко LaxmoS

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#128165; Эй, приятель, быстрая и качественная верстака нужна? &#128165;

"Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле." © Аристотель

О себе:

Здравствуйте! Меня зовут Максим, я веб-разработчик. Недавно закончил магистратуру, и имею большой багаж знаний который готов прилагать в деле. Верстаю сайты уже более 1,5 лет.

 Ответственность:

  • Готов приступить работе
  • Выполню заказ в любое время суток
  • Всегда довожу дело до конца
  • Даю консультация по макету
  • Работаю без предоплаты
  • Всегда на связи
 Связь:

 Технологии:

  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3)
  • JavaScript
  • SASS
  • Flexbox
  • БЭМ
 Ключевая информация:

  • Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная
  • Верстаю из PSD, Zeplin, Figma, Adobe XD, Sketch.
  • Анимация сайта JavaScript / CSS3
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи всех материалов по вёрстке, готов доработать и исправить ошибки, допущение мною при выполнение технического задания.

 Образование:

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Отзывы заказчиков

caps
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Адаптивную верстку на основе готовой обычной
Bootstrap
Хорошая работа! Все в срок. Идет на контакт и все вопросы оперативно решались!
Сотрудничество с Андреем сложилось отлично. Ответственный заказчик! Оплата в срок. Мне очень понравились работать над проектом! Рекомендую!
Ответный отзыв
vindrdr
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Добавить на сайт слайдер
Задание выполнено на высоком уровне и главное очень быстро! Реализовал все пункты которые были обговорены. Рекомендую!
Приятно было работать, суть задачи поставлена точно! Рекомендую!
Ответный отзыв