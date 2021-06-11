💥 Эй, приятель, быстрая и качественная верстака нужна? 💥

"Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле." © Аристотель

О себе:

Здравствуйте! Меня зовут Максим, я веб-разработчик. Недавно закончил магистратуру, и имею большой багаж знаний который готов прилагать в деле. Верстаю сайты уже более 1,5 лет.

 Ответственность:

Готов приступить работе

Выполню заказ в любое время суток

Всегда довожу дело до конца

Даю консультация по макету

Работаю без предоплаты

Всегда на связи

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

JavaScript

SASS

Flexbox

БЭМ

Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная

Верстаю из PSD, Zeplin, Figma, Adobe XD, Sketch.

Анимация сайта JavaScript / CSS3

В течении недели после передачи всех материалов по вёрстке, готов доработать и исправить ошибки, допущение мною при выполнение технического задания.

 Образование: